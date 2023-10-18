Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


18 Ekim 2023 08:23
Mahalli İdareler Ünvan Değişikliği Muhtemel Mülakat Soruları Hakk.

Arkadaşlar merhaba malum önümüzde bizi bekleyen bir mülakat sistemi var hem önceden tecrübesi olan hem de bu konu hakkında fikri olan arkadaşlar paylaşımlarını bu başlık altına toplayalım

Çok Yazılan Konular

Üniversitesiler arası nakil işi ne oldu.? Sendika kazanılım dediFikirlerinize ihtiyacım varÜniversite memurluğu nasıldır?Kurumlar Arası Nakil Hk.

Sözlük

pamir dağları 1 şu an çalan şarkı 4 Platonik aşk 3 Diaspora 1 heykel 3 rastık 1 Üzüm 1 tehlikeli meslekler 1 metin akpınar 2 kadın çiftçiler günü 2

Son Haberler

Bakan Fidan: Terör örgütlerinin her eylemini 'adrese iade' ediyoruzBakan Bolat: 1.500 kişilik yeni denetim kadrosu alacağızMeteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatFiyatlar isteyince düşüyorÇalıştıkları bankayı dolandırdılar

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?