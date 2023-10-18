Tarım Bakanlığı Yüksek lisans Hk. Bilgi

sadece derece kademede bir tık ilerlersin unvan değişikliği bitirdiğin önlisans ve lisans için yani yukseklisans mezunu olarak unvan değişikliğine giremez sin zaten ziraatin ekonomisinden de okusan iktisatçı olarak görünürsün Ziraat yüksekuhendisi unvanı verilmez lisans farkından dolayı neticede hiçbir işine yaramaz istatistikten yaparsan kendi alaninda daha mantıklı olur diye tavsiye edebilirim

sadece derece kademede bir tık ilerlersin unvan değişikliği bitirdiğin önlisans ve lisans için yani yukseklisans mezunu olarak unvan değişikliğine giremez sin zaten ziraatin ekonomisinden de okusan iktisatçı olarak görünürsün Ziraat yüksekuhendisi unvanı verilmez lisans farkından dolayı neticede hiçbir işine yaramaz istatistikten yaparsan kendi alaninda daha mantıklı olur diye tavsiye edebilirim