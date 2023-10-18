Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Ekim 2023 08:43
Tarım Bakanlığı Yüksek lisans Hk. Bilgi

Arkadaşlar merhaba , 4 yıllık istatistik mezunuyum şuan düz memurum Tarım Ekonomisinde Tezli Yüksek bitirirsem ilerde ünvan değişikliğinde ya da görevde yükselme de ne gibi bir katkısı olur bana ?


E.Kayı Han
Editor
18 Ekim 2023 08:50

İstersen profesör ol bu memlekette onlara bakmıyorlar dayın var mı yok mu ona bakıyorlar?


memurgoztepe
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:09
sadece derece kademede bir tık ilerlersin unvan değişikliği bitirdiğin önlisans ve lisans için yani yukseklisans mezunu olarak unvan değişikliğine giremez sin zaten ziraatin ekonomisinden de okusan iktisatçı olarak görünürsün Ziraat yüksekuhendisi unvanı verilmez lisans farkından dolayı neticede hiçbir işine yaramaz istatistikten yaparsan kendi alaninda daha mantıklı olur diye tavsiye edebilirim

walterwhite1
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:35

İstatistikten de yapmak var aklımda fakat istatistikçi kadrosu bakanlıkta çok az , Tarım ile alakalı olmasından dolayı düşünmüştüm Tarım Ekonomisini. Tarım ekonomisi lisans bitirince Ziraat müh. ünvanı veriyormuş bu arada.

memurgoztepe, 2 saat önce
sadece derece kademede bir tık ilerlersin unvan değişikliği bitirdiğin önlisans ve lisans için yani yukseklisans mezunu olarak unvan değişikliğine giremez sin zaten ziraatin ekonomisinden de okusan iktisatçı olarak görünürsün Ziraat yüksekuhendisi unvanı verilmez lisans farkından dolayı neticede hiçbir işine yaramaz istatistikten yaparsan kendi alaninda daha mantıklı olur diye tavsiye edebilirim
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