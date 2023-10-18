KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Ekim 2023 09:10
MSB İnşaat Mühendisi imkanları neler? Avantaj-Dezavantaj

Arkadaşlar herkese merhaba. Msb'da çalışan inşaat mühendisi ya da mühendislerin imkanları nelerdir? Msbde mühendis olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ek gelirleri var mıdır? Bunları bilen var mı

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