Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 09:12
Dilekçe sorunu

Arkadaşlar bordromda derece kadememin düşük gözüktüğü hususunda okulun idaresine dilekçe verdim.Dilekçeyi verirken idareye de memura da,dilekçe işleme sokulduktan sonra bana mesajla bildirilsin lütfen dedim.Tamam dediler ama mesaj falan gelmedi iki gündür. Sorduğumda ilçeye gönderdik diyorlar ama bu işler lafla sözle olmuyor belge numarası verilmesi gerekmiyor mu işlendikten sonra?? Mesaj göndermeleri şart değil mi ben mi yanlış biliyorum


yldzhmt
Şube Müdürü
18 Ekim 2023 09:21

Hocam size mesajla gondermeleri sart degil. Hatta siz mesaj gonderin demeniz ters tepmis bile olabilir.


Fencibiri
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:22

Bir yıl önce mebbis şifre değişikliği için verdiğim dilekçeyi işleme sokunca mesajı gelmişti aslında.Peki ben nereden bileceğim hocam dilekçemin işleme sokulup sokulmadığını

yldzhmt, 2 saat önce

Hocam size mesajla gondermeleri sart degil. Hatta siz mesaj gonderin demeniz ters tepmis bile olabilir.


Peliniin
Şef
18 Ekim 2023 09:29

Merak etmeyin niye işleme almasınlar, hallolur bir sonraki maaşınıza yansır


Fencibiri
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:40

Belge numarası vs verilmesi gerekmiyor mu,bu işin oluru budur benim bildiğim.bilen biri aydınlatsın


Peliniin
Şef
18 Ekim 2023 09:44

Hocam senin için önemli olan kademenin düzelmesi değil mi? Hallolur merak etme, okulda vardır belge numaran ama bence gereksiz stres yapma

Fencibiri, 1 saat önce

Belge numarası vs verilmesi gerekmiyor mu,bu işin oluru budur benim bildiğim.bilen biri aydınlatsın


İnadınaAtatürk
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:47

dilekcenizde telefon numaranızı verdiniz mi


Fencibiri
Aday Memur
18 Ekim 2023 09:49

Evet hocam kadememin ilerlemesi önemli olan ama birdahaki ay da ilerlemezse eğer,okula bu konuda dilekçe verdiğime dair beni kanıtlayan bir şey olması gerekmez mi?İlçeye gidip dilekçe vermiştim okuluma dersem lafıma bakarak kim ciddiye alır beni?

Peliniin, 1 saat önce

Hocam senin için önemli olan kademenin düzelmesi değil mi? Hallolur merak etme, okulda vardır belge numaran ama bence gereksiz stres yapma


Peliniin
Şef
18 Ekim 2023 09:52

Sayın hocam, ilçeye gitmene gerek yok, müdür yardımcına bir kaç gün sonra sorarsın hocam benim kademem düzelmedi dilekçem gitti dimi dersin o ilçeyi arar, öerak hocam bana güven hallolur

Fencibiri, 1 saat önce

Evet hocam kadememin ilerlemesi önemli olan ama birdahaki ay da ilerlemezse eğer,okula bu konuda dilekçe verdiğime dair beni kanıtlayan bir şey olması gerekmez mi?İlçeye gidip dilekçe vermiştim okuluma dersem lafıma bakarak kim ciddiye alır beni?


Fencibiri
Aday Memur
18 Ekim 2023 10:08

Hocam düzeldimi diye ay sonu gelmeden nasıl bakabilirim ki maaş bordroma kasım ayının

Peliniin, 1 saat önce

Sayın hocam, ilçeye gitmene gerek yok, müdür yardımcına bir kaç gün sonra sorarsın hocam benim kademem düzelmedi dilekçem gitti dimi dersin o ilçeyi arar, öerak hocam bana güven hallolur


Peliniin
Şef
18 Ekim 2023 10:11

Hocam bordro yayınlanınca bakar söylersin düzelmediyse, düzelmiş olur zaten bence

Fencibiri, 49 dk. önce

Hocam düzeldimi diye ay sonu gelmeden nasıl bakabilirim ki maaş bordroma kasım ayının


Fencibiri
Aday Memur
18 Ekim 2023 10:14

Başa döndük yine :) hocam ben de eğer ay sonunda baktığımda düzelmediyse bu konuda dilekçe verdiğimi nasıl kanıtlayabilirim derdindeyim.Ay sonu geldiğinde bakınca ve olmadığını görünce iş işten geçmiş olur demek istiyorum

Peliniin, 46 dk. önce

Hocam bordro yayınlanınca bakar söylersin düzelmediyse, düzelmiş olur zaten bence


Peliniin
Şef
18 Ekim 2023 10:24

Hocam başa dönmedik aslında, her adımı konuştuk, siz şuan olmamış bi durumla ilgili senaryo kuruyorsunuz ben de ona göre senaryoya göre ne yapacağınızı söylüyorum, eğer yapmazlarsa bordroya kadar yapacağınız nir şey yok, tekrar söyleyeceksiniz, kimsenin başında durup iş taptıramayacağınıza göre, gereksiz stres yapmayın

Fencibiri, 43 dk. önce

Başa döndük yine :) hocam ben de eğer ay sonunda baktığımda düzelmediyse bu konuda dilekçe verdiğimi nasıl kanıtlayabilirim derdindeyim.Ay sonu geldiğinde bakınca ve olmadığını görünce iş işten geçmiş olur demek istiyorum

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