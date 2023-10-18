Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Ekim 2023 09:30
Engelli İşçi Nakil Olabilir mi? Acil Yardım

Arkadaşlar merhabalar ,

DSİ Engelli işçi kadrosunda çalışıyorum , sürekli engelim var raporum mevcut.

Kurum içi yer değişikliği talebiyle nakil isteyebiliyor muyuz ?

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