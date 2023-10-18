KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 10:55
Gelir ve defterdarlık uzman yardımcısı ne yapar ?

merhaba arkadaşlar şuan sözleşmeli olarak bir bakanlıkta çalışmaktayım aynı zamanda kpss a grubuna hazırlanıyorum gelir veya defterdarlık uzmanlığı istiyorum ama bu meslekler tam olarak ne yapar iş yoğunluğu nasıldır merak ediyorum

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