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Editörler : Lanet


18 Ekim 2023 11:12
Denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak

Merhaba arkadaşlar bu şart tam olarak ne anlama geliyor? Örneğin işletme, hukuk veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak diye belirtiliyor şartlarda. Böyle yazıldığında bir makine mühendisi de başvurabilir mi ilana?

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