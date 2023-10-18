Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ekim 2023 11:52
DHMİ Müfettiş Yardımcısı İlanı

Acaba bu kadronun maaşı ne kadar bilen var mı? Havacılık tazminatı 2.kademeden alıyorlarmış. Ama ayrıntısını öğrenemedim

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