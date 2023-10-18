Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2023 13:54
Eş tayini sonrası 15 günlük mehil müddeti

Merhaba arkadaşlar Eş tayini sonrası 15 günlük mehil müddeti veriliyor ya 15 gün ise baslamasam maaştan kesinti yapılır mı?


m4l4y4
Aday Memur
18 Ekim 2023 14:26

yapmazlar


lDeimosl
Genel Müdür
18 Ekim 2023 15:09

15 günlük sürede taban+teşvik kesilir. 15 gün geçilirse ücretsiz izinde gibi o günlere maaş döner hiç bir şey yatmaz.

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