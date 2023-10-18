Fazla çalışma ücreti

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Zehirli guatr (graves)Görevli olmayıp stada girmeye çalışmak -maç seyretmek. yorumlarınızGih mi malülen emeklilik mi.2025 banka promosyon ödemesi (peşin or aylık)Gönüllü şark tek tercih mi yapılıyor?12./ 36 çalışmaya geçen iller bar mı sen son talimata göreYALAKA Tercih Dışı Atama
Sözlük
Son Haberler
İsrail'in Gazze şeridine saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 478'e yükseldiGalatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli olduMuharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıklarının yargılanmasına başlandıSu sorunu yaşanan ilçede evlere tankerlerle su taşınıyorAdliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Editörün Seçimi
1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?