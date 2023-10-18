Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 13:54
Fazla çalışma ücreti
Bizim bordromuzda fazla çalışma ücreti diye bir kalem var bu /87 zamdan etkilenecek mi bu kalem

Android60
Genel Müdür
18 Ekim 2023 14:18

Hayır etkilenmez biz saat başı fazla mesai ücreti almıyoruz ama isterlerse artırabilirler tabi


MeteAkk
Aday Memur
18 Ekim 2023 14:19
teşekkür ler
Android60, 1 saat önce

Hayır etkilenmez biz saat başı fazla mesai ücreti almıyoruz ama isterlerse artırabilirler tabi

Toplam 2 mesaj

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