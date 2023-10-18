Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 15:28
Eksi Bakiye mi Kredi Çekmek mi
Para ihtiyacı olduğu için yakın zamanda maaş hesabından eksi bakiyeye düştüm ve ekşi bakiyenin her ay ücreti oluyor ekstra + bakiyeye geçmek için her ay azar azar eksiden kurtulmak mi yoksa kredi çekip direkt artıya geçip taksit odemekmi bilen veya tecrübe eden varsa yazabilir mi

rebirthgokhan
Şef
18 Ekim 2023 15:41

her ay faiz artırımı var. bu ay sonu yine var. %4.5 olur heralde. -60 üzerinde hesabın ve her ay yüklü ödeme gücün yoksa direkt kredi çek. çünkü aylık 3-3.5bintl gelir faizi. kredi gibi ödersin. :)


hknpntr
Aday Memur
18 Ekim 2023 16:09
-20 bin civarı şefim
rebirthgokhan, 2 saat önce

her ay faiz artırımı var. bu ay sonu yine var. %4.5 olur heralde. -60 üzerinde hesabın ve her ay yüklü ödeme gücün yoksa direkt kredi çek. çünkü aylık 3-3.5bintl gelir faizi. kredi gibi ödersin. :)

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