Eksi Bakiye mi Kredi Çekmek mi

Para ihtiyacı olduğu için yakın zamanda maaş hesabından eksi bakiyeye düştüm ve ekşi bakiyenin her ay ücreti oluyor ekstra + bakiyeye geçmek için her ay azar azar eksiden kurtulmak mi yoksa kredi çekip direkt artıya geçip taksit odemekmi bilen veya tecrübe eden varsa yazabilir mi

Para ihtiyacı olduğu için yakın zamanda maaş hesabından eksi bakiyeye düştüm ve ekşi bakiyenin her ay ücreti oluyor ekstra + bakiyeye geçmek için her ay azar azar eksiden kurtulmak mi yoksa kredi çekip direkt artıya geçip taksit odemekmi bilen veya tecrübe eden varsa yazabilir mi