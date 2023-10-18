29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Ara tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günÖğretmenler ara tatil konusunda neden tepkisizAra tatiller kaldırılsın mı?Dilekçe sorunuSınav senaryolarıSınav Tarihleri DeğiştiGYS ile ilgili yeni bir gelişme var.Memur akıl hastanesine mahkeme karari ile isteği dışında yatırılabilir mi?Artık tenefüsler 20 dk
Sözlük
Son Haberler
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Mali'ye hizmetlerinden dolayı Ulusal Nişan verildiAK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedirAbisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendiGençlerden İsrail'e tepkiAltının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi
Editörün Seçimi
1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?