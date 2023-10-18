29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı?

biri yapılacak ama şarkı türkü marş olmayacak diyor, biri hiç program düzenlenmeyecek diyor, biri normal kutlama yapılacak diyor. biz hazırlanıp duruyoruz. müdür de bekleyelim diyor. haberi olan var mı?

biri yapılacak ama şarkı türkü marş olmayacak diyor, biri hiç program düzenlenmeyecek diyor, biri normal kutlama yapılacak diyor. biz hazırlanıp duruyoruz. müdür de bekleyelim diyor. haberi olan var mı?