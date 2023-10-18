Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 16:03
29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı?
biri yapılacak ama şarkı türkü marş olmayacak diyor, biri hiç program düzenlenmeyecek diyor, biri normal kutlama yapılacak diyor. biz hazırlanıp duruyoruz. müdür de bekleyelim diyor. haberi olan var mı?

bilkyaz13
Memur
18 Ekim 2023 17:02

Büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Teferruatlar bizi ilgilendirmez.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ara tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günÖğretmenler ara tatil konusunda neden tepkisizAra tatiller kaldırılsın mı?Dilekçe sorunuSınav senaryolarıSınav Tarihleri DeğiştiGYS ile ilgili yeni bir gelişme var.Memur akıl hastanesine mahkeme karari ile isteği dışında yatırılabilir mi?Artık tenefüsler 20 dk

Sözlük

okb nin tetiklenmesi 1 supporters 3 Diaspora 1 şahmeran 1 Zerengökçe 2 heykel 4 Ev Kirası Sorunu 3 güne bir söz bırak 2 dumrul 1 bu ne biçim hikaye böyle 1

Son Haberler

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Mali'ye hizmetlerinden dolayı Ulusal Nişan verildiAK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedirAbisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendiGençlerden İsrail'e tepkiAltının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?