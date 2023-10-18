KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Ekim 2023 16:10
2023-2024 ASEM

1-) 2023-2024 Asem alımı ne zaman olur bu, konu hakkında bilgisi ve düşünçesi olan varmı.?

2-) Tsk 2023 subay alımında taban puanı 60 düşürdü, boy şartı piyadede 1.70 çekildi v.b bunun gibi değişiklikler yapıldı, Asem Ve Suem alımlarındada değişiklikler olurmu.?

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