Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2023 16:17
Hizmet birleştirme+hizmet puanı

Arkadaşlar 15 Ocakta 2023te göreve başladım. 4b personelim hizmet birleştirme yaparsam bu hizmet puanimi etkiler mi. Sürekli bir yerlere görevlendirilmekten bıktım. Hizmet birleştirme için şartlar var mıdır bu işlemler ne kadar sürüyor bilenler yazarsa sevinirim


Negatoskop
Aday Memur
18 Ekim 2023 16:25

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