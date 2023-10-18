Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 16:20
Evlilik izni

evlilik yaptığınin ertesi gün kullanman gerekirdi dierek evlilik iznimi mülki amir onaylamadi evleneli 2.5 ay olmuştu şuan istedim evlilik yaptığından sonraki gün kullanmaliydin dediler personel şube dekilerde öyle dedi kanunda 657 bin 104 maddesinde bir süre belirtmiyor ne zaman kullanilicagi ile ilgili bu konuda fikri olan varmı soğuk bir su içmek gerekir ustune

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