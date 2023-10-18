Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


18 Ekim 2023 16:39
Kiram ile ilgili

Merhaba arkadaşlar size bir sorum var, ev sahibim kira gününü 23ünden 15ine çekmek istedi ben de sorun değil dedim. Ama arada 1 hafta fark olmuş oluyor tarihi geri cektigim ilk kirayı 1 hafta oranında eksik mi yatırmalıyım?

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