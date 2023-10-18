Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 16:58
Bizim bu halimiz nolacak

Arkadaşlar herkes araba alamıyoruz diyor da bırak arabayı en ucuz ev eşyası 10 bin olmuş İstanbul da çalışan bir memur bir polis ne yapacak kara kara düşünüyorum, iyi bir çamaşır makinesi 25-30 hatta 40 a kadar gidiyor, bir buzdolabı 15-30 bin,kira verdikten sonra yemek parası verdikten sonra biz bunları nasıl alacaz? İkinci el mi kullanacaz buna mı layığız?


wizyy
Şef
18 Ekim 2023 17:23

herşey çok güzel olacak.

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