Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2023 18:03
Cezaevleri Kar Payı

İki hafta içinde yatacağı söyleniyor. Birinci grupta olanlar 27.000 tl ikinci grupta olanlar 24.000 tl brüt alacak.


Thegardiyan7119
Aday Memur
18 Ekim 2023 18:24

İş yurtlarında calismayan ikmlere ne kadar yatacak

Toplam 1 mesaj

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