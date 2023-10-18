Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2023 18:19
Sosyal hizmet ünvan değişikliği

2023 Sosyal hizmet ünvan değişikliği sınavına giripte ilk 70 içinde olan kac puan alıp kac net yaptı???

Çok Yazılan Konular

Doktor şikayeti hakkındaTıbbi sekreterin röntgen diploması ile röntgen biriminde görevlendirilmesiArşiv araştırması,,,2.arşiv(tekrar) araştırmasıAvukat ünvan değişikliğiSendika aidatıEğitim tayini mi 1 yıl sonra iptal ettimKartları ek hesapların faiziyle nasıl başa çıkıyorsunuz?TayiinnPromosyon iadesi3+1 in +1 i ne zaman tamamlanır?

Sözlük

heykel 4 topluluk içinde rencide edip kalp kırmak 2 okb nin tetiklenmesi 1 bu ne biçim hikaye böyle 1 şu an çalan şarkı 3 beyaz lahana 1 Zerengökçe 2 Bugün olanlar 1 şahmeran 1 dijital ekran süresi 1

Son Haberler

Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak'Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi'Gün sonu döviz fiyatlarıAmasya'da İYİ Parti'den yaklaşık 300 kişi istifa etti

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?