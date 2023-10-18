Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2023 18:49
Formalite Evlilikle tayin
Arkadaşlar adalet bakanlığı hangi bakanlıklara bağlı polis asker dışında? Ve evlilikle tayin yapıldıktan sonra boşanılırsa eski görev yerimize yollanıyor muyuz?

checkvizor
Şef
18 Ekim 2023 18:52

Sen direk damdan düşer gibi konuya girmişsin. Olmaz böyle.


feridunemeksiz
Şef
18 Ekim 2023 18:53
formalite evlilikten çocuk doğarsa yazık olur
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