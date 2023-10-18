Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 18:54
Öğretmenin bana hakaretler etmesi

Merhabalar okulda bir sorun yaşandı bir hoca vardı ve sürekli moral bozucu şeyler söylüyordu en son çocuğumla alakalı küfürlü bir kelime kullandı ben de mesafe aldım kendisine ve yaklaşık 3 hafta muhabbet etmedim.

3 hafta sonra birdenbire öğretmenler odasında karşıma geçip bağırmaya başladı ve hakaretler etti bayağı ağır şekilde. O sırada şahitler de var.

Bana senden bir ** olmaz, sana acıyorum senim psikolojin bozuk Allah sana yardım etsin vs dedi.

Yanında da bir arkadaşıyla oturur halde olan benim üzerime yürüdüler.

Ben sakin kalmaya çalıştım kendimi savunmaya çalıştım tartışma başında ona sesini yükseltme ve hakaret etme dedim.

Tartışma sonuna kadar sakince konuşmaya çalıştım bana senden bir ** olmaz demişti ben de ona sen kendine bak asıl senden olmaz dedim.

İdareye bildirmedim bir hareketini daha bekliyorum ama bu durumdan da beni suçlayacaktır nasıl suçlayacaksa artık

Her neyse şimdi de sırf onun yüzünden daha doğrusu onlar yüzünden öğretmenler odasına girmek dahi istemiyorum.

Bundan sonra hakaretlerine devam etmeyeceğini kimse bilemez dediğim gibi normal davranan biri değil.

Bundan sonra ne yapabilirim bana ne tavsiye edersiniz bana sesini yükseltip hakaret ederlerse idareye bildirmem doğru olur mu şikayetçi çocuk gibi olmak istemiyorum.


danedane1
Aday Memur
18 Ekim 2023 18:57

sana tavsiyem uslu bir çocuk olman, büyüklerine karşı saygılı davranman, kimse sana durduk yere bağırmaz, uslu çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin.


thesupervisor
18 Ekim 2023 19:14
Tekrar yaşanmasını beklemeden yaşananları ve şahit isimlerini belirtir bir şikayet dilekçesi hazırlayarak idareye vermeniz gerekir. Profesyonel bir meslek icra ediyoruz, kimsenin iş arkadaşına hakaret edip motivasyon bozmaya, eğitim öğretimi aksatmaya hakkı yok.
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