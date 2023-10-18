Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
18 Ekim 2023 19:05
4b li personel ücretsiz izin dönüşü kadro geçişi
merhabalar 4b li üniversite büro personeliyim.dogum nedeni ücretsiz izinde idim . iznim bittiğinde sozlesmeliden kadroya kaç günde geçerim bilgisi olan yada yaşayan biri varsa cevap verirse sevinirim.

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