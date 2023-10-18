Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 19:14
Emekli meslekden ihraç özlük hakları

Geçen yılbaşı emekli oldum, idari soruşturmam vardı, son savunma da meslek den ihraç istenmiş, karar onanırsa emekli maaşında ve özlük haklarinda ne olur bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim

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