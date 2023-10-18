Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2023 19:31
Müjde

Arkadaşlar bugün tam mesai bitimi bu Mesajı aldım sizinkiler de yakındır

2023 Yılı İstifa Sonrası Açıktan Atama işleminiz Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup; göreve başlama işlemleri için atamanızın yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Hadi hayırlısı darısı başınıza

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