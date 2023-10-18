Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ekim 2023 19:54
Memurlar için 9000 prim şartı

Ülkemizde sadece memurlardan emekli olmaları için 9000 prim gün şartı istenilmektedir sgk lı çalışanlar ve bağ kutlulardan 7200 istenilmekte memurlar içinde bir düzenleme yapılıp 7200 güne çekilmelidir

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