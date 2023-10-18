Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 20:45
Sınav Tarihleri Tekrar Değişti (18.10.2023)

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2023 tarihli yazısına göre Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınav tarihleri tekrar güncellenmiştir.

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim 2023 - 10 Aralık 2023

1. dönem 2. sınavlar: 25 Aralık 2023 - 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayın 13'ü ile 18'i arasında değişim... Cumhuriyet yeni kurulmadı, tarihi belliydi, ayın 13'ündeki yazı yayınlanırken bilinmiyorsa ciddi sorun. Biliniyorsa yine sorun. Çocuklar bile bıktı.


difficulties
Şube Müdürü
18 Ekim 2023 21:07

:) en azından tarih belirleyebiliyorlar.

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