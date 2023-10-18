Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 21:01
İyepe bilgileri giremeden modül kapatıldı

Arkadaşlar geçen hafta taziyemizden dolayı sınavı uygulayıp değerlendiremedim.Bugün son görünüyordu akşam girerim diye planlarken modülün kapatıldığını gördüm.Sistemde benim zümremin bilgilerini girmem gerekiyor.Benim sinifiminkini ise başka bir zümreme vermişler.Ne yapabilirim?


difficulties
Şube Müdürü
18 Ekim 2023 21:05

Hadi sizin taziyeniz vardı unuttunuz, idareniz ne iş yapıyor? Zümreniz hiç mi sormadı hocam benim iyepi girdin şifreleri verelim girelim vs diye? Merakımdan soruyorum sadece. Komisyon falan kurulmadı mı?

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