Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 21:11
Yurtdışı Vize [ Yardım ]

Vize randevusu aldım tüm evraklarım hazır ancak 1 ay olduğu için vize izin dilekçesi alamıyorum . Görev belgesi ve bu konu hakkında dilekçe yazsam. Olurmu ? Yunanistan vizesine başvurdum .

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