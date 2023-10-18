Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Ekim 2023 21:37
657'den istifa etmek

Merhabalar şu anda kadrolu memurum bir kit kurumuna son merkezi atamada atandım. İstifa edip diğer kuruma başlamam gerekiyor. İstifa dilekçem kaç günde onaylanır? Kurumum valilik.

Çok Yazılan Konular

THS Sınıfında Ünvan Değişikliği Hk.Ayın 15 inde maaşı hesabına yatmayan devlet memuru var mı?Memurun isteği dışında sınıfı değişir miKurumlar hk. bilgi.Kaloriferci2021 Vekalet Ücretiİşçiler bu ay 60 bin lira aldı.

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 ruhsal gerginlik 1 rastık 1 şeytanın vücut bulmuş hali 23 okb nin tetiklenmesi 1 tehlikeli meslekler 2 supporters 3 pamir dağları 1 tapınak şövalyeleri kimdi 2 Üzüm 1

Son Haberler

Türk savunma sanayisinden yaklaşık 200 milyon avroluk zırhlı araç ihracatıYalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktıTHY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildiÖğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandıAmasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?