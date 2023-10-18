KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Ekim 2023 22:11
Tcdd işçi alimi

Tcdd personel alımı olacakmi ?olursa ne zaman olacak?


godfatherrr
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:41

Kimse bilmiyor herhalde daha önceki benzer konulardaki formlarada cevap veren yok


godfatherrr
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:43

Özelleştirme ayağına alımlar iptal mi edildi yoksa

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