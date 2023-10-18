Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 22:47
KREDİ KARTI
arkadaşlar 350 bin limitli kredi kartım var bunu nasıl nakite çevirebilirim

mustafa1649
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:49

Usta bu kadar limit nasıl veriyorlar.Bende arttırmak istiyorum ama 30bin limitim var


İdillituran
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:50
ödemelerde geciktirme vb yapmıyorum
mustafa1649, 6 dk. önce

Usta bu kadar limit nasıl veriyorlar.Bende arttırmak istiyorum ama 30bin limitim var


sükürcüdayi
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:53

nakite çevirip parayı batırırsan hayatım kayar o yüzden macera arama kendine


İdillituran
Aday Memur
18 Ekim 2023 22:54
arkadaşlar ödeme konusunda sorun yok.fikirlerinizi almak istedim nakite cevirme yönteminiz varmı
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