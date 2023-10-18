Sizce Ara Tatil Semineri Online Olur mu?

Eğer online olarak tekrar düzenlenmezse büyük sıkıntılar yaşanır. Herkes planını programını ona göre yaptı. Birer önce açıklanması gerekiyor.

Eğer online olarak tekrar düzenlenmezse büyük sıkıntılar yaşanır. Herkes planını programını ona göre yaptı. Birer önce açıklanması gerekiyor.