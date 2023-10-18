Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ekim 2023 23:35
Sizce Ara Tatil Semineri Online Olur mu?

Öğretmenlerin ve sendikaların talebine karşın online olur mu hocalarım bir duyumu olan var mı? Online olmuyorsa bile istenen okulda alma gibi bir esnetilme veya yapılabilir mı?


Victorz
19 Ekim 2023 00:04
Eğer online olarak tekrar düzenlenmezse büyük sıkıntılar yaşanır. Herkes planını programını ona göre yaptı. Birer önce açıklanması gerekiyor.
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