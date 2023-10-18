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Editörler : Lanet


18 Ekim 2023 23:38
Andorid mi IOS mu

Arkadaslar ben de eşim de 2017den beri iphone kullanıyoruz (Iphone 6s). Şimdi artık telefonları değiştirme zamanı geldi. IOS'dan çok memnunum, 2017 öncesi android telefonlarımın hepsi 2 yılda çöp olmuştu ve çok kasıp donuyordu. Aynı sorunlar hala devam ediyor mu? Android telefonları uzun süre kullanan arkadaşlardan tavsiye ve yorum alacaktım.

Şahsen 2 tane iphone alırsak bütçemizi çok zorlamış oluruz, eşime iphone 13 alıp (14 ve 15in 13'e göre o kadar para farkına değmediğini düşünüyorum) kendime de xiaomi, huawei, poco tarzı 15-25 bandında orta halli bir telefon düşünüyorum. Android telefon kullanıcılar, deneyimlerini paylaşırsa karar vermeme yardımcı olmuş olurlar...


E.Kayı Han
Editor
18 Ekim 2023 23:50

Samsungtan uzak dur. Huawei alma Google play store yok. Program yükleme de sıkıntı yaşarsın. Poco x5 pro şiddetle tavsiye ederim.

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