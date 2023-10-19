Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 00:19
1996 öncesi 17 yaş işçi olarak çalıştım 2007 4bli ve kadrolu 25 senelik sigortalılık sürem var

null1996 mart 1 de başlayan 58 günlük sigortam var 4b li olarak temmuz 2007 de öğretmen oldum 6114 sigorta primim var emekli olabilirmiyim aynı durumda olanlar var mı yardımlarınıza ihtiyacım var

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