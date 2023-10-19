Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 00:49
Gerçeğe aykırı tutanak

Bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Okul Müdürü ve diğer müdür yardımcısı hakkımda deprem haftası(6-7-8-9-10/02/2023) ve 5-6-7-9-11/07/2023 tarihlerinde göreve gelmediğim iddiasıyla tutanak tutmuşlar. Tutulan bu tutanakları 25/07/2923 tarihinde milli eğitime göndermişler. 5-6 temmuzda müdürün izinsiz görev yerinde olmadığını il dışında olduğunu ispatladım. Bu durumda gerçeğe aykırı belge düzenlemekten müdür ve müdür yardımcısının akıbeti ne olur? Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Ara tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliDilekçe sorunuBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günSınav senaryoları29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı? Sınav Tarihleri Tekrar Değişti (18.10.2023)Öğretmenin bana hakaretler etmesi2.eytÖğretmenler ara tatil konusunda neden tepkisizMemur akıl hastanesine mahkeme karari ile isteği dışında yatırılabilir mi?

Sözlük

SAVAŞ SUÇLARI NEDİR? 4 lavanta çayı 2 şeytanın vücut bulmuş hali 24 makarna 2 güne bir söz bırak 2 bu ne biçim hikaye böyle 1 beyaz lahana 1 Üzüm 1 seri katil 3 heykel 3

Son Haberler

SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğişiklikBazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik YayımlandıYüksek lisans yapmış rehber öğretmenin ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?19 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıTürkiye'nin dört bir yanına güven veren Oto Ekspertiz hizmeti

Editörün Seçimi

Memurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?