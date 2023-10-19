trafik kazası nasıl bir yol izlemeli !!

yakın bir zamanda kendi aracımla seyir halindeyken bir kamyonun hatalı dönüşü yüzünden kontrolumu kaybettim bariyerlere vurdum elimde kamera görüntüleri var ama plaka tespiti yok trafik polisi tutunak tuttu ama plakayı kaçan şahsın plakasını yazamadilar hatalı aracı nasıl bulurum veya nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.karsi dava açsam kaç yilda nasıl sonuçlanır...

yakın bir zamanda kendi aracımla seyir halindeyken bir kamyonun hatalı dönüşü yüzünden kontrolumu kaybettim bariyerlere vurdum elimde kamera görüntüleri var ama plaka tespiti yok trafik polisi tutunak tuttu ama plakayı kaçan şahsın plakasını yazamadilar hatalı aracı nasıl bulurum veya nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.karsi dava açsam kaç yilda nasıl sonuçlanır...