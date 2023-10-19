Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ekim 2023 00:55
trafik kazası nasıl bir yol izlemeli !!
yakın bir zamanda kendi aracımla seyir halindeyken bir kamyonun hatalı dönüşü yüzünden kontrolumu kaybettim bariyerlere vurdum elimde kamera görüntüleri var ama plaka tespiti yok trafik polisi tutunak tuttu ama plakayı kaçan şahsın plakasını yazamadilar hatalı aracı nasıl bulurum veya nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.karsi dava açsam kaç yilda nasıl sonuçlanır...

Garibanov3
Aday Memur
19 Ekim 2023 01:44

Kusuru karşı tarafa verdilerse önemli değil. Sigortan veya kaskon onu ödeyip kendi araştırma yapmasi lazım.

Toplam 1 mesaj

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