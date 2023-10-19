Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


19 Ekim 2023 03:37
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ ve SÖZLEŞME

Doktor öğreti&#775;m üyeleri&#775; sözleşme sorununun çözülmesi&#775; ve dai&#775;mi&#775; kadro i&#775;çi&#775;n herkes eli&#775;ni&#775; taşin altina koymali. gerekli&#775; merci&#775;lere durmadan mai&#775;l atalim. sosyal medyada paylaşalim. çünkü bu durum ci&#775;ddi&#775; sorunlara yol açmaya başladi. çalişma moti&#775;vasyonumuza zarar vermeye başladi. ci&#775;mer'e, yök'a, üak'a mai&#775;l atalim, bu hayati&#775; sorunu di&#775;le geti&#775;reli&#775;m

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