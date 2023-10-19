KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ekim 2023 08:30
2023 msb dış kaynak subaylık

Arkadaşlar ilk kez subaylık mülakatına gireceğim bayada araştırdım fakat bilgi sağlayamadım. Mekik ve şınavda 2 dk süre boyunca dinlenip devam etme şansımız var mı? Bir de mekik şınav ve 400 mt koşudan aldığımız puanların ortalaması alındıktan sonra mı başarılı olup olmadığımıza karar veriliyor yoksa hepsinden en düşük 10 ar puan alsak bile başarılı sayılıp sözlü mülakata çağırılıyor muyuz?

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