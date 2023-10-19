Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ekim 2023 09:01
Geçici görevlendirmede olup naklen atananlar

icra memuru olup sözleşmeliyken geçici görevlendirilen yere kadro aldıktan sonra naklen atanan oldu mu?

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