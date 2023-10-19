Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ekim 2023 09:52
Pasaport

Arkadaşlar herkese merhaba. Yeşil pasaport çıkarmak için yapılması gerekenler nelerdir konu hakkında bilgi sahibi devrelerim bilgi verirse sevinirim. (Bu ay itibariyle 3/1 olduk)


Gökhan koçtürk
Aday Memur
19 Ekim 2023 11:06

Yokmu bilgi sahibi arkadaşlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Zehirli guatr (graves)Görevli olmayıp stada girmeye çalışmak -maç seyretmek. yorumlarınız2025 banka promosyon ödemesi (peşin or aylık)infaz koruma mı - bekçilik mi Gih mi malülen emeklilik mi.Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verBorsada yatırım yapmak.Gönüllü şark tek tercih mi yapılıyor?

Sözlük

dijital ekran süresi 2 pamir dağları 1 nerede bu insanlar sorusu 1 tehlikeli meslekler 1 yazılıkaya 1 bu ne biçim hikaye böyle 1 Dinelmek 1 milli yas 1 güne bir söz bırak 2 Ev Kirası Sorunu 2

Son Haberler

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecekÜniversitelerde '5G' ve 'yapay zeka' eğitimlerine ağırlık verilecekMesleki eğitimde özel sektörün payı ve etkinliği artırılacakİş yerinde dedikodu yapmak tazminatsız kovulma sebebiUyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?