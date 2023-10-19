Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


19 Ekim 2023 10:15
3000 ek gösterge

4yıllık üniversite mezunuyum .ek göstergem 3000 be ne anlama geliyor.BU konuda bilgim yok ne hak kazandım acıklayacak olan kardeşlere şimdiden teşekkur ederim.

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