KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Ekim 2023 10:39
ticaret bakanlığı 1500 kişi alımının branşları belli oldu mu ?

branş dağılımı belli mi


Mehmet-şeker
Memur
19 Ekim 2023 10:50

Daha kesin ilan çıkmadı ortaya o yüzdem belli değil

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