Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ekim 2023 11:30
8 Yıla 1 Kademe verilmesi

Eşi̇m sağlik bakanliğina atanmadan 4 sene sağlik ocağinda hemşi̇re olarak görev yapti. daha sonra sözleşmeli̇ olarak devlete atandi . ve şuan kadrolu toplam 7,5 sene çalişmişliği var daha önceki̇ çaliştiklarinin bi̇rlşti̇rme yapti ve çalişma süresi̇ 11 sene oldu . beni̇m sorum 8 senede 1 yan almsi i̇çi̇n devlette çaliştiklari mi geçerli̇ oluyor teşekkürler

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