merkezi tercihlerde mimarlık puanları

Merkezi alımlarda son zamanlarda 1-25 aralığında alım oldu mimarlıktan

Son merkezide 92.7 ile kapattı mimarlık. Daha yüksek puanla istediği şehri bekleyenlerin olduğunu da biliyorum. Açıktan istemediği şehre atanıp merkezideki cazip şehirleri tercih edecek daha yüksek puanlılar da olacaktır. KTB'nin 28 kişilik mimar alımının da o tarihe kadar sonuçlanacağını düşünmüyorum. Sonuçlansa bile hepsi deprem bölgesi çoğu istemeyerek yazdı zaten

20 kadro gelse 92 puan bandında kalır yine, altına düşse bile sınırında kalır. Öngörü bu