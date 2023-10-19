KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Ekim 2023 12:49
merkezi tercihlerde mimarlık puanları

arkadaşlar merhaba merkezi tercihlerde mimarlık atama puanları en fazla kaça düşer bir tahmininiz öngörünüz var mı?


sadecemimar
Şube Müdürü
19 Ekim 2023 13:16

Merkezi alımlarda son zamanlarda 1-25 aralığında alım oldu mimarlıktan

Son merkezide 92.7 ile kapattı mimarlık. Daha yüksek puanla istediği şehri bekleyenlerin olduğunu da biliyorum. Açıktan istemediği şehre atanıp merkezideki cazip şehirleri tercih edecek daha yüksek puanlılar da olacaktır. KTB'nin 28 kişilik mimar alımının da o tarihe kadar sonuçlanacağını düşünmüyorum. Sonuçlansa bile hepsi deprem bölgesi çoğu istemeyerek yazdı zaten

20 kadro gelse 92 puan bandında kalır yine, altına düşse bile sınırında kalır. Öngörü bu

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