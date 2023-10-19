Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ekim 2023 13:21
Dsi 2024 Giyim Yardımı

Dsinin 2024teki giyim yardımı belli oldu mu haberi olan var mı acaba


kitkanun
Şef
19 Ekim 2023 13:52

Ocak sonu gibi belli olur daha 3 ay var en az


darkkinght
Aday Memur
19 Ekim 2023 14:09

işçiyle memur giyim yardımı aynı mı oluyor tüm dsi çalışanına mı veriliyor

Toplam 2 mesaj

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