Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ekim 2023 13:22
4B Geçici Görevlendirme Hk. Bilgi

Merhabalar. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı bünyesinde bir il merkezindeki huzurevinde işe başladım. Eşim aynı bakanlıkta ama farklı ilçede çalışıyor. Bende ikamet ettiğim ilçedeki huzurevine görevlendirme istedim ve onaylandı. Şimdi sorum şu ; 1 yıl içerisinde 6 ay görevlendirilme yapılabiliyor denildi. Bu görevlendirme süresini uzatmak için ne yapabilirim. Yapan uzatan var diye duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bi emsal arıyorum bu konuda görevlendirmeyi uzatmak için. Bilgilerinize talibim. Not: 4/B Sözleşmeliyim


Ercan arıkan
Aday Memur
19 Ekim 2023 13:54
geçci görevlendirmede sizn talebiniz önemli süre dolmadan tekrar dilekçe ile başvurur sanız süre bitiminde yeniden uzatılır.başka kurumlarda da bir çok kişi var bu şekilde

S.Dvc
19 Ekim 2023 14:05

Peki kurumunuzda varsa yardımcı olabilirmisiniz. Görüşsem konuyu. Emsal olarak dilekçe ve yöntemi idareye sunmak için.

Ercan arıkan, 49 dk. önce
geçci görevlendirmede sizn talebiniz önemli süre dolmadan tekrar dilekçe ile başvurur sanız süre bitiminde yeniden uzatılır.başka kurumlarda da bir çok kişi var bu şekilde
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