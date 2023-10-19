4B Geçici Görevlendirme Hk. Bilgi

geçci görevlendirmede sizn talebiniz önemli süre dolmadan tekrar dilekçe ile başvurur sanız süre bitiminde yeniden uzatılır.başka kurumlarda da bir çok kişi var bu şekilde

geçci görevlendirmede sizn talebiniz önemli süre dolmadan tekrar dilekçe ile başvurur sanız süre bitiminde yeniden uzatılır.başka kurumlarda da bir çok kişi var bu şekilde