Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
19 Ekim 2023 13:31
Ünvan değişikliği yardım

Arkadaşlar ünvan değişikliği sınavı cok zor mu nasıl çalışmalı? bölüm sosyal hizmet


evcilerden
Memur
19 Ekim 2023 14:26

Çok zor calisilmaz

Toplam 1 mesaj

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