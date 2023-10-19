Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Ekim 2023 13:46
Nasıl tayin olunur?

Örneğin bakanlıklarda tayin nasıl olur? Diğer bir soru da bakanlıkta tekniker kadrosunda bulunan bir kişi başka bir şehire memur, vhki, bilgisayar işletmeni olarak tayin olabilir mi?

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