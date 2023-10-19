Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ekim 2023 13:54
"Kamu İşçilerinin" hem maaşı hem mesaisi artacak !

https://www.memurlar.net/haber/1079969/memurun-2024-te-hem-maasi-hem-mesaisi-artacak.html


darkkinght
Aday Memur
19 Ekim 2023 14:08

işçi haberi değil ki bu memur haberi


kitkanun
Şef
19 Ekim 2023 14:21

farkındayım !!!

darkkinght, 36 dk. önce

işçi haberi değil ki bu memur haberi


uye452
Daire Başkanı
19 Ekim 2023 14:25

Haber biraz eksik olmuş aslında.

Şu anda asıl işi yapan Memurun fazla mesai ücreti 5,40 TL

Yardımcı hizmeti yapan kamu işçisinin fazla mesai ücreti 187 TL

Şu anda bekar devlet memurunun maaşı 20.500 TL

Sgk da çalışan bekar kamu işçisinin giydirilmiş maaşı 30.500 TL (21.5 maaşı, 2,2 yemek parası, tediye, ikramiye vs nin bölünmüş hali)

Devlet asıl işi yaptırdığı memuruna yemek parası vermiyor.

Yardımcı işi yaptırdığı işçiye 2.200 TL nakdi yemek yardımı veriyor.


mutlu_50
Müsteşar
19 Ekim 2023 14:42

Burada tüm kabahat toplu sözleşmede ve sendikalarda. İşçi sendikaları istediği her şeyi söke söke alıyorken memur sendikaları hiçbir şey alamıyor.

uye452, 19 dk. önce

Haber biraz eksik olmuş aslında.

Şu anda asıl işi yapan Memurun fazla mesai ücreti 5,40 TL

Yardımcı hizmeti yapan kamu işçisinin fazla mesai ücreti 187 TL

Şu anda bekar devlet memurunun maaşı 20.500 TL

Sgk da çalışan bekar kamu işçisinin giydirilmiş maaşı 30.500 TL (21.5 maaşı, 2,2 yemek parası, tediye, ikramiye vs nin bölünmüş hali)

Devlet asıl işi yaptırdığı memuruna yemek parası vermiyor.

Yardımcı işi yaptırdığı işçiye 2.200 TL nakdi yemek yardımı veriyor.

Toplam 4 mesaj

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