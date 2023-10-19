Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 14:00
İlk defa yönetici atama sonuçları ne zaman açıklanacak

Tercihler bugün bitiyor yarın taslak sonuçlar açıklanabilir mi? Takvimde göreve başlama 23 Ekim'de diyor


erg10
Memur
19 Ekim 2023 14:11

23 ekim

Toplam 1 mesaj

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